Хорватия побила рекорд смертности от коронавируса на Западных Балканах

https://static.news.ru/photo/9e936206-3cb4-11eb-a2dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максимальное число смертей от коронавируса на Западных Балканах было зафиксировано в Хорватии. Национальный кризисный штаб сообщает о 78 умерших гражданах страны.

В прошедшие 24 часа зафиксировано 4135 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 172 523. За последние сутки скончались 78 человек, за всё время — 2562, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения штаба.

Уточняется, что 2792 человека находятся на лечении в больнице, 295 из них — на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Ранее хорватские власти одобрили новые ограничительные меры из-за пандемии. В торговых точках менее 10 квадратных метров может находится не более одного посетителя, а в крупных магазинах необходимое пространство на одного человека должно быть от 12 до 20 квадратных метров. Ранее также были ужесточены меры, касающиеся правил проведения публичных мероприятий, а также работы общественного транспорта.

Как сообщал NEWS.ru, в США за минувшие сутки выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 231 775 американцев. Кроме того, за сутки в Штатах скончались 3309 пациентов с диагностированным ранее коронавирусом.