Хорватия решила сменить валюту Саммит глав государств Евросоюза одобрил переход Хорватии на евро с 2023 года

Фото: IMAGO/Sascha Steinach/Global Look Press

Саммит глав государств Евросоюза одобрил переход Хорватии на европейскую валюту, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции, пишет РИА Новости. Ранее присоединение республики к еврозоне с 2023 года было одобрено на министерском уровне ЕС.

Большой шаг был сделан Хорватией о присоединении к еврозоне. Важное решение, которое было поддержано Европейским советом, — заявил Мишель.

Накануне Мишель сообщил, что саммит ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС. Перед этим депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить странам данный статус.

При этом Грузии саммит готов предоставить статус кандидата на вступление в ЕС только после выполнения ею ряда условий. Каких именно, не уточняется.