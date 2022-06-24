Саммит глав государств Евросоюза одобрил переход Хорватии на европейскую валюту, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции, пишет РИА Новости. Ранее присоединение республики к еврозоне с 2023 года было одобрено на министерском уровне ЕС.
Большой шаг был сделан Хорватией о присоединении к еврозоне. Важное решение, которое было поддержано Европейским советом, — заявил Мишель.
Накануне Мишель сообщил, что саммит ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС. Перед этим депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить странам данный статус.
При этом Грузии саммит готов предоставить статус кандидата на вступление в ЕС только после выполнения ею ряда условий. Каких именно, не уточняется.