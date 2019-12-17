https://static.news.ru/photo/7bfe200e-20e6-11ea-98a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marin Tironi/Xinhua/Global Look Press

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая баллотируется на новый срок, пообещала согражданам зарплату в €8 тысяч в месяц. Такую щедрость она проявила в ходе выступления перед избирателями на митинге в городе Осиек.

Правда, при этом, уточнила она, формально такие счастливчики будут работать в других странах Европы.

У меня уже есть договоры с некоторыми странами о том, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут работать по Интернету в другой стране, и в Хорватии будут получать €8 тысяч, — цитирует Грабар-Китарович РИА Новости.

Ранее Государственная избирательная комиссия республики утвердила 11 кандидатов на пост президента. Как писал NEWS.ru, первый тур голосования назначен на 22 декабря. Если ни один из кандидатов не наберёт больше половины голосов, 5 января пройдёт второй тур.