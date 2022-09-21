«Холод и банкротство»: в Болгарии назвали последствия санкций для ЕС Экс-депутат из Болгарии Марков предрек Европе «скотскую жизнь» из-за антироссийских санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-депутат Болгарии Георги Марков считает, что миллионы европейцев могут оказаться на грани «скотской жизни» из-за антироссийских санкций. В интервью изданию Pogled.Info парламентарий указал на грядущие беспорядки в Европе, которые начнутся с наступлением зимы. По мнению Маркова, жители стран ЕС выйдут на улицу из-за колоссальных счетов за электроэнергию и отсутствия горячей воды.

Еще сентябрь, а во Франции курорты закрываются. Собственники разорятся. Массажисты, спасатели и обслуживающий персонал остаются не у дел. В Бельгии не освещают автомобильные дороги, в Германии не работает свет на улицах. В Нидерландах купаются по пять минут. Они, наверное, только голову моют — чтобы не завелись блохи. Нас ждут холод, тьма и банкротство, — заявил Марков.

Бывший депутат считает, что у Европы буквально «сняты штаны» и России удалось победить Евросоюз «без единого выстрела». Экс-парламентарий также прошелся по главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

Она (фон дер Ляйен. — NEWS.ru) ходит в желтом как канарейка и несет чушь, что через санкции, не купаясь и не умываясь, мы победим Путина, — добавил Марков.

Он также уверен, что санкции, которые Евросоюз ввел против России, прежде всего сработали против европейцев, а не россиян. По мнению Маркова, это было самым идиотским решением Запада со времен Второй мировой войны.

Это полностью расстроит европейскую экономику. Она приведет миллионы европейцев к нищенской жизни, а компании к банкротству, — отметил Марков.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести седьмой пакет санкций в отношении России в случае признания референдумов в Донбассе. Отмечается, что единой позиции среди стран — членов союза по этому вопросу нет.