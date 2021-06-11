Хоккеист Ягр отказался стать лицом кампании вакцинации в Чехии

https://static.news.ru/photo/c17812c6-caf8-11eb-af36-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Instagram/jj68jaromirjagr

Знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр отказался стать лицом проводимой властями в стране кампании по популяризации среди населения идеи необходимости пройти вакцинацию от коронавируса. Спортсмен отверг предложение. поступившее ему от премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом в интервью Чешскому радио рассказала заместитель министра здравоохранения республики Мартина Вашакова.

Мы говорили с господином премьером о том, что Ягр отказал ему стать демонстратором в пропаганде вакцинации. <...> Ягр аргументировал отказ тем, что у него выработаны антитела к коронавирусу, — сообщила Вашакова.

По информации радиостанции, 49-летний Ягр в настоящее время не планирует делать прививку от коронавируса. Медики считают его решение ошибкой. Сам хоккеист отказывается комментировать сложившуюся ситуацию.

В настоящее время власти Чехии стремятся к тому, чтобы процесс вакцинации охватил не менее 70% жителей республики. Население Чехии составляет 10,7 млн граждан. Людям предлагается сделать прививку вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Ранее стало известно, что более 20 тысяч жителей Чехии получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции и после этого заразились COVID-19. Об этом сообщили представители Института медицинской информации и статистики республики. У большей части заразившихся после получения одной дозы сыворотки болезнь не представляет опасности для здоровья. Более того, недуг у них протекает без симптомов.