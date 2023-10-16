Ходаковский объяснил действия России на Украине на примере Ближнего Востока Ходаковский: на Украине есть силы, которым факт существования России невмоготу

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Александр Ходаковский

Если бы Россия заняла пассивную позицию на Украине, то подставила бы спину силам, которым сам факт ее существования невмоготу, написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. По его словам, происходящее на Ближнем Востоке позволяет пристально всмотреться в мотивы, методы и подходы Москвы к специальной военной операции.

Наличие на Украине сил, которым сам факт существования России невмоготу, приход этих сил к власти и постепенное подчинение их воле всех ресурсов, человеческих прежде всего, поддержка этих сил Западом, цели и задачи которого вполне совпадают с целями и задачами этих сил... Все это в совокупности не оставляет сомнений в том, что займи мы пассивную позицию — звезды неизбежно сошлись бы неблагоприятным для нас образом, — написал Ходаковский.

Он считает, что последствия российской СВО будут сложными и долгими. России еще предстоит объяснить свои решения тем, кому с этими последствиями жить, считает он.

Казалось бы, если тебя что-то не устраивает в соседней стране — отвернись от нее и предоставь ей возможность жить по своим правилам. Но такое решение не может быть односторонним, иначе отвернись — это просто подставь спину, — говорит Ходаковский.

Ранее он объяснил, что украинская армия стала сильнее благодаря убийствам жителей Донбасса. Донбасс же лишь пытался защитить себя от «поездов дружбы с майдановскими подонками», но украинская сторона начала атаковать его жителей, напомнил Ходаковский. Бомбардировки региона полковник сравнил с ситуацией в Газе, на мирных жителях которой Израиль вымещает «позор своего поражения».