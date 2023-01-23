Ходаковский посетовал, что нельзя «заткнуть рот» артиллерии ВСУ Комбат «Востока» Ходаковский назвал артиллерию ВСУ основным врагом армии России

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносит наибольший урон российским частям и является основным врагом для российской армии, заявил в Telegram-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его мнению, около 90% потерь в рядах российских сил вызваны артиллерийскими ударами, а средства поражения батарей ВСУ применяются хаотично.

А теперь еще раз верну вас к цифре - девяносто процентов. Только вдумайтесь, сколько жизней могло бы быть сохранено, если бы мы умели затыкать рот артиллерии противника на всех дистанциях, где бы она ни разместилась. Если вспомнить Павловку, впрочем, как и любое другое наше наступление - почти все потери от артиллерии, — написал Ходаковский.

Ранее Ходаковский рассказал, что в канун Рождества украинские войска начали активные обстрелы подконтрольного ему участка. По его словам, ВСУ «вдруг взбесились», однако вскоре «приступ» прошел так же внезапно, как и начался.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России отодвинули линию обстрела в регионе. По его словам, военные «выбили» украинских бойцов из нескольких сел, которые ВСУ использовали в качестве опорных пунктов.