«Хочется убить»: Зеленский сделал серьезное признание о Путине Зеленский признался, что иногда хочет убить Путина

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне заявил, что иногда хочет убить российского коллегу Владимира Путина. Таким образом он прокомментировал падение ракеты на детскую больницу, в котором Киев обвиняет Москву. Трансляция с выступлением Зеленского появилась на сайте Института Рейгана.

Это сложно — терять людей, терять детей. Конечно, я вижу этих людей, родителей, и тогда хочется убить Путина, в эти моменты все хотят этого, — заявил украинский президент.

Как сообщали в Минобороны РФ, на киевскую больницу упал боеприпас норвежского ракетного зенитного комплекса NASAMS. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона ждет разъяснений по данным вопросам, один из которых заключается в том, был ли пуск санкционирован.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также категорически отверг обвинения Украины в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он заявил, что Вооруженные силы РФ не совершают атаки по гражданским объектам, а бьют по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с военным потенциалом ВСУ.