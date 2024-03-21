«Хочет сцепиться с Путиным»: во Франции высмеяли фото Макрона с тренировки Французский политик Филиппо пошутил о подготовке Макрона к драке с Путиным

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон решил потренироваться перед тем, как вступить в бой с российским коллегой Владимиром Путиным, пошутил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter (X). Так политик отреагировал на фото с Макроном, сделанное во время тренировки по боксу.

Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится, — заявил Филиппо.

Фотография Макрона с тренировки по боксу появилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) личного фотографа президента Соазига де ла Муассоньера. По мнению Филиппо, подобные попытки показать главу Франции как сильного лидера — это не более чем безыскусная пропаганда.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что под заявлением Макрона о возможной отправке войск в страну подразумевалось выделение Парижем советников и инструкторов для подготовки украинских военных. Министр также уточнил, что речь идет о тренировке солдат на украинской территории.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Вооруженные силы Франции несут высокие потери в конфликте на Украине. По его словам, такого урона личному составу французской армии не было со времен Алжирской войны. Он также подчеркнул, что при этом в Париже потери признают «неофициально».