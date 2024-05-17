Дмитрий Новиков

Хирург раскрыл, смогут ли врачи «вытащить с того света» Фицо Хирург Умнов: у врачей есть шансы спасти Фицо после покушения

17 мая 2024 в 17:00 Автор: Мария Зеленина, Дмитрий Новиков

Фото: Stringer/ REUTERS

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо переводят в университетскую больницу Ф. Д. Рузвельта после того, как он был ранен в результате перестрелки в Гандлове