У врачей есть шансы «вытащить с того света» премьер-министра Словакии Роберта Фицо, если не было серьезных повреждений печени, почек, поджелудочной, селезенки и желудочно-кишечного тракта, предположил в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. Специалист уточнил, что в такой ситуации масштаб разрушения внутренних органов пулей будет меньше.
Надеюсь, что врачи справятся со всеми сложностями ранения и вытянут Фицо с того света. Шансы на спасение повысятся, если печень, селезенка, поджелудочная, почки, ЖКТ не получили серьезных повреждений, так как меньше масштаб разрушения внутренних органов пулей, — заявил Умнов.
Как уточнил хирург, если сообщения о том, что премьера стараются не загружать диалогами, правдива, то он не находится на ИВЛ. Умнов отметил, что состояние Фицо тяжелое, так как он потерял много крови. Кроме того, он подчеркнул, что врачи боролись с перитонитом, который возник из-за ранения желудка.
И еще из-за данных ранений у премьера мог развиться геморрагический шок или инфекционно-токсический — чрезвычайно опасные, жизнеугрожающие состояния, — добавил хирург.
Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк ранее сообщил, что Фицо после покушения перенес новую операцию. По его словам, политик остается в тяжелом состоянии. Он уточнил, что премьер находится в реанимационном отделении и остается в сознании. Покушение на Фицо произошло 15 мая после заседания правительства в городе Гандлова.