Хирург донецкой больницы рассказал о состоянии военнопленных ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ

Хирург 16-й городской больницы Донецка Михаил Юренко рассказал, что попавшие под обстрел украинской армии в Еленовке солдаты ВСУ находятся в тяжелом состоянии. Он уточнил, что семь поступивших в стены медучреждения военных поместили в отдел реанимации. По словам Юренко, солдаты получили ранения разной локализации. Всем им оказана комплексная хирургическая помощь.

К нам доставили скорой медицинской помощью семь раненых пленных украинской армии с поражениями разной локализации. Всем пациентам оказана хирургическая комбинированная комплексная помощь. Сейчас они находятся в реанимационном отделении... Все пациенты в тяжелом состоянии, — заявил Юренко.

Информацию о том, что украинские военнопленные были отправлены в больницы ДНР подтвердил представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

Четырнадцатая больница и в Петровском районе реабилитационный центр, в трех, может быть, четырех больницах, — сообщил он.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о росте числа погибших после удара со стороны ВСУ по СИЗО в поселке Еленовка ДНР. По данным штаба, количество жертв составило 53 человека. В ходе инцидента, который произошел этой ночью, солдаты украинской армии нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по территории Волновахской исправительной колонии № 120, где находились пленные бойцы ВСУ.