Химическую промышленность Украины «убивают» высокие цены на газ

Высокие цены на газ убивают химическую промышленность Украины. Об этом заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский в эфире CapitalTV.

По словам эксперта, украинский химпром в настоящее время теряет свою конкурентоспособность даже по сравнению с соседними Белоруссией и Молдавией. При этом он отметил, что цена на газ для молдаван примерно равна украинской и составляет около $247 долларов за тысячу кубометров. Однако белорусы со следующего года начнут получать российский газ по цене $128, и в этой ситуации конкурировать станет весьма трудно.

Несколько дней назад бывший министр Украины по вопросам ЖКХ, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что через несколько месяцев страну ждёт энергетическая катастрофа, поскольку две трети от потребностей газа на Украине придётся закупать по рыночной стоимости.

С ноября 2015 года Украина прекратила прямые закупки газа в России. Для получения топлива она использует реверсные схемы закупок через Европу и возобновлять прямые поставки не намерена.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что корпорация поставляет газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами, так в пресс-службе компании прокомментировали требование депутатов Европейского парламента провести расследование о деятельности компании. По мнению представителей «Газпрома», газовый гигант всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов.