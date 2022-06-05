Херсонское УСИН отказалось принимать российских военнопленных Херсонское УСИН отказалось принять российских военнопленных без законных оснований

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В Херсонской области все подразделения Службы исполнения наказаний отказались принять российских военнопленных, которых им пытались передать ВСУ, сообщил РИА Новости глава ведомства Евгений Соболев. Он отметил, что на это не было законных оснований.

К нам привезли из ИВС несколько военнопленных, но мы отказались их принимать. В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Я могу сказать, что они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили. Было два или три военнопленных, мы однозначно сказали нет, — сказал Соболев.

Сотрудники УСИН восприняли действия ВСУ как провокацию, пояснил он, поскольку в тот момент в Херсоне отсутствовали органы прокуратуры и СБУ, а также полиция. Кроме того, по словам Соболева, у сотрудников правоохранительных органов не было оснований для задержания людей: ни российское, ни украинское, ни международное законодательство не предусматривает заключение под стражу «по команде» или просто потому что человека привели и назвали «российским военнопленным».

С начала спецоперации сотрудники Херсонской УСИН остались на местах, несмотря на требования Киева. Благодаря этому тысячи заключенных находятся по-прежнему в колониях и продолжают отбывать наказание. УСИН тесно сотрудничает с российскими силовыми ведомствами.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине. Правозащитница уточнила, что власти РФ не получили о них никаких сведений, включая данные об их состоянии.