Херсонский морской порт возобновил работу

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Херсонский морской торговый порт возобновляет свою работу, на нем идет подготовка к перевалке грузов, пишет РИА Новости. С таким сообщением выступили в военно-гражданской администрации региона.

Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идёт подготовка к возобновлению полноценной работы, — говорится в сообщении.

Как отдельно отметили в администрации, в Херсонской области в будущем собираются активно развивать речное судоходство, это станет одним из важнейших направлений в развитии местной инфраструктуры. Новым руководителем порта назначили Андрея Харитонова.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. В пунктах приема документов скапливаются огромные очереди, заявления подали уже свыше 10 тысяч человек. Власти отмечают, что люди уверены: именно Россия может дать им гораздо лучшие социальные гарантии. В дальнейшем в регионе планируют расширить количество пунктов для получения российского паспорта.