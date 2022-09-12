Херсонские власти сообщили, есть ли угрозы региону со стороны ВСУ Замглавы администрации Стремоусов: Херсонской области ничто не угрожает

Херсону и Херсонской области ничего не угрожает, заявил в Telegram замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, по всему периметру субъекта российская армия выстроила линии защиты. Он подчеркнул, что Херсон есть и будет русским городом, «никто не собирается его сдавать и тем более отступать».

Никакой паники в городе Херсоне нет. Никто никуда не отступает, более того, никто ничего не захватывает. <...> Мы готовы стоять до конца и наш русский город Херсон никто никому сдавать не собирается, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что вся региональная администрация находится на своих рабочих местах и продолжает заниматься организацией жизнеобеспечения Херсонской области. Он заверил, что власти будут чаще выходить в эфир и давать максимально оперативную информацию.

В начале сентября Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских военных на Херсонскую область закончилось крахом. Он подчеркнул, что местные военнослужащие не допустят бойцов ВСУ на территории, контролируемые Вооруженными силами России.

Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ начать наступление на Херсон вопреки советам своих военачальников, которые выступали против из-за неподготовленности армии. Публицист уточнил, что украинский лидер действовал таким образом из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.