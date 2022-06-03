Херсонские власти рассказали о попытках вторжения ВСУ Замглавы ВГА Стремоусов: попытки ВСУ вторгнуться в Херсонскую область провалились

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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки вторжения украинской армии в регион отбиты и провалились. Территория области полностью контролируется российскими военными, отметил он в беседе с РИА Новости.

Все заявления, которые делаются о захвате, это чистый популизм. Это всё не соответствует действительности. Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остаётся под контролем войск Российской Федерации, — подчеркнул замглавы ВГА.

Так Стремоусов отреагировал на заявления украинской стороны о якобы освобождённых ВСУ 20 населённых пунктах и их продолжающемся наступлении.

Ранее Стремоусов выступил с позицией, что Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев. По словам главы Херсонской ВГА, Зеленский делает популистские заявления, которые диктуются западными кураторами.

2 июня глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо заявил, что жители региона постепенно осваиваются в новой реальности и понимают, что Россия уже не уйдёт. По его словам, власти делают всё, чтобы люди могли спокойно развиваться и планировать будущее, однако Киев пытается помешать этому процессу.