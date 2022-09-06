Херсонская ВГА: Украина утаивает огромные потери при попытках наступления Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: в Киеве скрывают огромные потери в попытках наступать

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские власти утаивают катастрофические потери ВСУ во время безуспешных попыток наступать в регионе. С конца августа украинские войска потеряли около трех тысяч человек, отметил он в беседе с РИА Новости.

Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время попыток наступления в Херсонской области. По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской, — подчеркнул представитель ВГА.

Стремоусов добавил, что сейчас на Украине убитых военных «хоронят по-тихому». Погибшим даже не отдают официальные почести, стараясь скрыть от населения страны масштаб потерь. Они являются самыми крупными с момента начала спецоперации, уточнил замглавы региона.

Ранее стало известно, что 5 сентября Кирилл Стремоусов заявил: контрнаступление украинских военных на Херсонскую область закончилось крахом. По его словам, местные военнослужащие не допустят бойцов ВСУ на территории, контролируемые Вооруженными силами России. Он выразил надежду, что в ближайшее время из города Николаева также исчезнут все украинские военные.