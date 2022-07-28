Херсонская СБУ заказала в украинских СМИ статью против крымских татар РИА Новости: херсонская СБУ заказала в украинских СМИ статью против крымских татар

Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области подготовили и опубликовали в СМИ статью, призванную уменьшить влияние лидеров так называемого меджлиса крымскотатарского народа (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Об этом говорится в секретных документах СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости. Предлогом для публикации стало намерение руководства меджлиса провести международную мирную ненасильственную акцию «Марш достоинства».

В указанной публикации размещен дискредитирующий материал с целью уменьшения личного авторитета указанных выше лиц как среди членов крымскотатарской общины, так и общественно-политических представителей, а также минимизация их влияния на обстановку, — говорится в справке СБУ.

В статье, которая была обнародована на сайте «ШоТам.in.ua» и в соцсетях 27 апреля 2020 года, заявляется, что Украина не давала никаких гарантий крымскотатарскому народу, а выход крымских татар на траурные митинги по поводу депортации во время Великой Отечественной войны называется «извращенным способом доведения крымско-татарского народа до тупика и окончательной деградации». В конце статьи делается вывод, что ни украинское государство, ни украинский народ не виноваты в нынешнем положении крымских татар.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар с полуострова в 1944 году. При этом отмечается, что Россия сейчас якобы незаконно удерживает за решёткой более 120 граждан Украины из Крыма.