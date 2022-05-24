Херсонская область переведёт документооборот на русский язык Херсонская область Украины переведёт документооборот на русский язык

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В Херсонской области, которая в настоящее время полностью контролируется Вооружёнными силами РФ, документооборот будут вести на русском языке. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Ранее украинский регион вёл документооборот на официальном государственном языке.

Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке. На том родном языке, на котором изначально, всю жизнь разговаривала Херсонская область, — заявил Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявил, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в регионе. Также политик указал на то, что будет рассмотрена целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку.

Он также сообщил, что Херсонская область не намерена становиться независимой республикой, а хотела бы войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта.