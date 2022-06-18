Херсонская и Запорожская области перейдут на российскую программу обучения Херсонская и Запорожская области начали переход на российскую систему образования

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Контролируемые РФ Херсонская и Запорожская области Украины приступили к переходу на российскую систему образования, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, которые приводит РИА Новости, уже сформированы списки директоров школ и педагогов, которые пройдут переобучение на Крымском полуострове.

Проблем никаких нет. Один язык, одна базовая советская система у многих. Переход на российскую программу обучения, по сути, уже начался, — сказал Крючков.

Ранее стало известно, что в Херсонской области рожденные после 24 февраля дети автоматически получат гражданство России. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, такая же практика будет действовать для детей-сирот.

Тем временем глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подписании документа, которым списываются долги жителей региона по кредитам в банках Украины. Также прощены задолженности в микрофинансовых организациях.