Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7, передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в администрации областей. Отмечается, что в регионах заработали российские сотовые операторы.

Запорожская область переходит на российский код +7. В регион зашел новый оператор мобильной связи. В продажу уже поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на +7, — сообщили агентству в администрации региона.

Глава военно-гражданской администрации Херсноской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что операторы мобильной связи из России начали работать на территории области. Также стало известно, что в Херсонской и Запорожской областях в скором времени начнут выдавать автомобильные номера российского образца. Атаман Запорожской области Сергей Юрченко добавил, что в регионах сейчас создаются специальные регистрационные органы.

25 мая президент России Владимир Путин подписал поправки к указу об упрощенной процедуре получения гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, документ был опубликован на портале правовой информации России.