Херсонцам разрешили не платить за ЖКУ до появления рублевых счетов Жителям Херсонской области разрешили не платить за услуги ЖКХ до появления рублевых счетов

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Жители Херсонской области могут не платить за жилищно-коммунальные услуги, пока снабжающие и обслуживающие организации не откроют рублевые счета, сообщил в Telegram глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. Он добавил, что тарифы на ЖКУ будут ниже прежних.

Пока не нужно платить за коммунальные услуги. В ближайшее время будут открыты счета коммунальным организациям. И можно будет платить в рублях. Но тарифы будут значительно ниже, поэтому и расходы на жизнь будут ниже, — сказал Сальдо.

Ранее заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов пообещал списать все долги жителям региона. Он заявил, что задолженности, которые остались у мирных граждан от «украино-нацистских» банков, будут погашены. Он пояснил, что в первую очередь это коснется незащищенных слоев населения: пенсионеров и многодетных семей.