Херсон снова оказался без электричества В Херсоне из-за отключения электроэнергии встали троллейбусы, прекратилась подача воды

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Херсон вновь остался без электроэнергии, в данный момент специалисты пытаются разобраться, в чем причина, сообщает РИА Новости, в городе встали троллейбусы, не работают кафе и магазины с электронной формой обслуживания, прекращено водоснабжение.

Специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» выясняют причину отсутствия электроснабжения в Херсоне и области, сообщили агентству на предприятии.

Ранее сообщалось о массовых отключениях электричества на подконтрольных России территориях Запорожской и Херсонской областей. Медучреждения в Херсонской области начали использовать электрогенераторы.

При этом в военно-гражданской администрации региона отметили, что топлива для оборудования хватит ненадолго. В связи с этим больницы временно прекратят оказание плановой медпомощи и сосредоточатся только на экстренных случаях.