Херсон вновь остался без электроэнергии, в данный момент специалисты пытаются разобраться, в чем причина, сообщает РИА Новости, в городе встали троллейбусы, не работают кафе и магазины с электронной формой обслуживания, прекращено водоснабжение.
Специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» выясняют причину отсутствия электроснабжения в Херсоне и области, сообщили агентству на предприятии.
Ранее сообщалось о массовых отключениях электричества на подконтрольных России территориях Запорожской и Херсонской областей. Медучреждения в Херсонской области начали использовать электрогенераторы.
При этом в военно-гражданской администрации региона отметили, что топлива для оборудования хватит ненадолго. В связи с этим больницы временно прекратят оказание плановой медпомощи и сосредоточатся только на экстренных случаях.