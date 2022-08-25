Херсон, Мелитополь и некоторые населенные пункты юга Украины обесточены На подконтрольной РФ части Запорожской и Херсонской областей наблюдаются перебои с электроснабжением

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Массовые отключения электричества наблюдаются в Херсонской и Запорожской областях, сообщает «Интерфакс». Речь идет о подконтрольных России территориях.

Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь, — сказал собеседник агентства в Херсонской области.

Как уточнил агентству глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, в городе также отсутствует электроснабжение, но причины ему неизвестны.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в свеом Telegram-канале, что электричество отключено по всему Мелитополю.

По предварительным данным, электричество в Мелитополе и Энергодаре, отключилось из-за украинского обстрела района Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что после ракетных ударов со стороны ВСУ, была отключена только одна турбина Каховской ГЭС. Замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский сообщил, что станция функционирует в аварийном состоянии и дальнейшие обстрелы могут привести в том числе к катастрофе на Запорожской АЭС.

Ранее представитель администрации города Энергодара заявил, что Запорожская ТЭС подверглась артиллерийскому обстрелу ВСУ. По его словам, удар был заранее спланирован командованием украинской армии.