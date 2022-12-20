В Хельсинки пообещали ответить на акцию с кувалдами в Москве Финляндия рассмотрит меры после хулиганской акции у здания посольства в Москве

Фото: e-finland.ru

В МИД Финляндии обсудили инцидент, в ходе которого посольство страны в Москве было закидано кувалдами, пишет РБК. В финском ведомстве сообщили о рассмотрении мер касательно этого инцидента.

В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями, — говорится в сообщении.

Происшествие случилось 20 декабря в районе полудня. Злоумышленники в масках забросали двор посольства кувалдами. Как сообщили РБК в посольстве, пострадавших в результате ЧП нет, материальный ущерб также нанесен не был.

Очевидцы выложили в Сеть соответствующее видео.

В сентябре в Москве задержали восемь иранцев, пришедших к посольству своей страны и устроивших протестную акцию. Протестующие собрались у здания дипмиссии в память о Махси Амини, которая погибла в Иране после избиения полицейскими за неправильное ношение хиджаба.

21 ноября газета Financial Times сообщила, что в Лейпциге и ряде других городов Германии проходили акции протеста, в ходе которых участники выступили в поддержку России. В процессе протестующие называли ФРГ марионеткой США и призывали пересмотреть политику в отношении Украины.