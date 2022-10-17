Хеллоуин и призрак Бориса: перед Лиз Трасс замаячила угроза отставки Британии грозит вторая за последние три месяца смена главы правительства. Эксперты заговорили о возможном реванше Джонсона

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вечером 17 октября премьер Британии Лиз Трасс собирает на Даунинг-стрит членов своего кабинета «на экстраординарную встречу». Как пишет The Guardian, глава консерваторов попытается заручиться их поддержкой и убедить в том, что она «еще не хромая утка». В последние дни британские политики и журналисты в один голос говорят, что под ней всерьез шатается кресло, которое Трасс заняла менее двух месяцев назад. Она вошла в историю, успев получить благословение Елизаветы II за два дня до смерти Ее Величества. Теперь речь идет о политическом выживании самой Трасс, с порога провалившей амбициозную реформу по снижению налогов. Некоторые эксперты полагают, что ей «осталось всего несколько дней», и прочат отставку чуть ли не на этой неделе. «Возможно, Лиз Трасс сумеет продержаться до Хеллоуина, но кошмар для нее только начинается», — признает издание.

Консервативная партия одержима культом политической смерти — за шесть лет она сменила четырех премьер-министров и четырех канцлеров казначейства. На горизонте замаячила пятая смена премьера — забьет ли она последний гвоздь в гроб партии тори или даст им шанс на перезагрузку? — вопрошает The Guardian.

О скорой отставке новоизбранного премьера как о деле почти решенном заговорили после того, как ее план радикального снижения корпоративных налогов себя не оправдал, всколыхнул рынки и поставил под удар формирование бюджета, который должен быть принят 31 октября. В панике Трасс пошла на отчаянный шаг и несколько дней назад уволила своего близкого соратника Квази Квартенга с ключевого поста канцлера казначейства (по сути — министра финансов). К слову, сын выходцев из Ганы Квартенг был первым чернокожим политиком на этом посту. С момента его вступления в должность прошло всего 38 дней. Историки напоминают, что меньше в кресле канцлера продержался лишь харизматичный Иан Маклеод — 30 дней. Но у него была уважительная причина — внезапная смерть от сердечного приступа 20 июля 1970 года.

На место Квартенга Лиз Трасс поставила опытного управленца Джереми Ханта — ветерана кабинетов Джорджа Кэмерона и Терезы Мэй.

Это назначение продемонстрировало слабость Трасс, ведь Джереми Хант в недавней схватке за премьерский пост открыто поддерживал ее главного соперника — Риши Сунака. При новом раскладе Лиз Трасс достается роль номинального «председателя» британского правительства, а реальным «исполнительным директором» обещает стать Джереми Хант, — считает Стив Бирн, член команды Ханта.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Новый канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант пытается спасти положение премьера Трасс.

«Вопрос уже не в том, уйдет ли Трасс. Вопрос в том, когда именно она уйдет. За какие-то шесть недель ей удалось вызвать негодование во всех крыльях Консервативной партии. Большинство уверено, что ей ни за что не выиграть следующие выборы», — свидетельствуют утечки из рядов тори, которые оказались в распоряжении издания Politico. Однако Трасс пока не сдается и в течение ближайших двух недель, оставшихся до принятия бюджета, планирует провести серию встреч с влиятельными тори, дабы убедить их в состоятельности своей политики.

Борьба за власть разворачивается в то самое время, когда система здравоохранения по всей стране поставлена на колени, растут счета за электроэнергию и ставки по жизненно важным ипотечным кредитам, — отмечает The Guiardian.

Как пишут СМИ, против нового премьера «зреет сразу несколько заговоров». Пока госпожа Трасс в понедельник собирает у себя членов кабмина, в тот же самый день группа высокопоставленных консерваторов — примерно полтора десятка бывших министров и депутатов палаты общин — встречаются за рабочим ужином. В основном это сторонники Риши Сунака, чьи шансы сменить Трасс резко возросли (если Консервативная партия решится заменить своего лидера, не прибегая к общенациональным внеочередным выборам). Вообще-то партийный регламент выдает только что избранным премьерам отсрочку от вотума недоверия сроком на год, однако при желании эту формальность можно пересмотреть.

«Кресло канцлера» уже примеряют на себя и Сунак, и популярный в стране министр обороны Бен Уоллес, и даже предшественник Трасс — со скандалом покинувший в июле премьерский пост Борис Джонсон. Некоторые эксперты считают его возвращение не столь уж невероятным.

Даже Джонсон, который упорно не хочет видеть всю степень своей непопулярности у британской публики, сохраняет надежду на реванш. Это подтверждают его друзья, — утверждает источник The Guardian.

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон имеет шансы снова вернуться на пост главы кабинета.

Возвращение Джонсона на Даунинг-стрит, 10, не только вовсю обсуждается, но и выглядит вполне возможным. В 2019 году он выиграл выборы благодаря «доктрине пирога» в отношении Брекзита (от которого Британия должна отхватить выгодные ей куски. — NEWS.ru) и программе госфинансирования важных проектов в регионах. У него оставалось ядро сторонников, считавших его отставку несправедливой, и оно растет. Другое дело, что многие не хотели бы иметь дело с политиком с запятнанной репутацией, в отношении которого еще предстоит официальное расследование по поводу злоупотреблений во время пандемии, — пишет издание.

Как бы то ни было, многие тори опасаются «менять премьера на переправе». Второе политическое землетрясение менее чем за полгода чревато для них потерей власти. Если вдруг дойдет до общенациональных выборов, консерваторы рискуют проиграть Лейбористской партии. Те находятся в оппозиции уже более десяти лет (последним премьером-лейбористом был Гордон Браун с 2007-го по 2010 год). Между тем, согласно октябрьскому опросу YouGov, за них готовы отдать голоса 51% британцев, за Консервативную партию — лишь 23%. В общенациональных выборах также заинтересованы «Либеральные демократы» (третья по популярности партия в Британии) и Шотландская национальная партия (выступает за выход региона из состава королевства).

Но до назначения выборов пока далеко — этого может и не случиться. Пока взоры общественности направлены на предстоящее заседание исполнительных членов Комитета 1922 (парламентской группы Консервативной партии в палате общин), которые в эту среду, 19 октября, собираются обсудить «степень шаткости положения премьер-министра». Ходят слухи, что на имя председателя Комитета сэра Грэма Брэди уже направлено 100 писем с призывом объявить Трасс вотум недоверия. В теории у господина Брэди есть полномочия, чтобы нанести визит премьеру и посоветовать ей добровольно уйти в отставку. И все же Лиз Трасс пока собирается приложить все усилия, чтобы встретить Хеллоуин в кресле главы правительства.