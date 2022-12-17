Харьковские власти сообщили о восстановлении электроснабжения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харьковской области продолжаются восстановительные работы по подаче электричества, сообщил глава местной облгосадминистрации (ОГА) Олег Синегубов в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его словам, уже в 85% региона вернулся свет, до конца дня энергокомпании должны полностью восстановить подачу электроэнергии.

85% Харьковской области уже со светом. В городе Харьков 55% абонентов с электричеством. В Харькове несколько часов назад впервые начали подавать энергию в водоканал и теплосети. Работаем над объединением жилых районов областного центра. Энергокомпании будут работать до полуночи, тогда мы планируем полностью восстановить электроснабжение, — написал Синегубов.

Накануне глава Харьковской ОГА сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в результате ракетных ударов и об отсутствии электроэнергии в регионе. По его словам, почти 1,3 млн жителей области осталась без энергоснабжения.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе было остановлено движение на всех линиях метро. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой. 17 декабря движение поездов в киевской подземке восстановили.

Глава Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале рассказал, что не работает часть котельных и не ходят трамваи и троллейбусы. По его словам, введены графики аварийных отключений электричества, а подача тепла возобновится после стабилизации ситуации.