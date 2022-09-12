Харьковские власти сообщили о расстрелах местных жителей наемниками ВСУ Глава Харьковской области Ганчев заявил о расстреле наемниками мирных жителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные наемники, действующие на стороне Украины, расстреливают жителей в городах Харьковской области, чтобы устроить провокацию против России, сообщил в эфире «Россия 24» глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, добровольцы снимают на камеры процесс расстрела гражданского населения.

Наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру. <...> Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице, — заявил Ганчев.

Ранее он отметил, что на севере Харьковской области украинские силовики начали проводить репрессии. По его словам, местные жители не могут из-за этого эвакуироваться. Он отметил, что на данный момент удалось вывести пять тысяч человек.

Глава ВГА Харьковской области добавил, что военные были вынуждены покинуть Харьковскую область. По его словам, украинских военнослужащих на этих территориях было в восемь раз больше. Войска были отведены для сохранения личного состава.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.