Харьковские власти сообщили о попадании ракеты в жилой дом Глава администрации Синегубов: в Харькове ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом

Фото: oilprophet/twitter.com

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил о том, что ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. Ранее сообщалось о воздушной тревоге в регионе и взрывах в городе.

Зафиксировано попадание <...> в жилой дом в центре города. Киевский район. Предварительно ракетой С-300, — написал Синегубов.

По его словам, на месте происшествия в настоящее время работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее издание Klymenko Time написало о взрывах в Харькове.

Сообщалось, что сирены воздушной тревоги вечером 29 января прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР.