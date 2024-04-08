Харьков остался без света после удара по подстанции ТАСС: в Харькове отключили свет после удара по подстанции «Лосево»

Фото: t.me/s/dsns_telegram

Транзитная подстанция «Лосево» в Харькове поражена в результате удара, сообщили ТАСС источники в российских силовых ведомствах. В городе начались отключения света, что привело к остановке работы местного метрополитена. В Минобороны России пока не прокомментировали информацию об ударах.

Свет снова погас по всему городу. Остановлено метро, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксированы масштабные разрушения объектов энергетической системы. По словам мэра города Игоря Терехова, в областном центре введены жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Харькове прогремели по меньшей мере пять взрывов. На территории города звучали сирены воздушной тревоги. По данным канала, по объектам, расположенным в Центральном районе Харькова, были нанесены удары. В Минобороны России данную информацию пока не прокомментировали.

По данным Financial Times, с 22 по 29 марта Вооруженные силы России нанесли удары по семи украинским тепловым электростанциям. Несколько объектов, в том числе в Харьковской области, почти полностью уничтожены, сообщили изданию украинские чиновники. По их словам, понесенный ущерб оказался больше, чем в зимний период 2022–2023 годов.