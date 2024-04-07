Харьков, Одесса, Запорожье: какие цели поразили ВС РФ к утру 7 апреля

Фото: ДСНС Украины

В ночь на 7 апреля инфраструктурные и военные объекты на территории Украины вновь подверглись массированному удару. Какие цели были поражены под Харьковом, Одессой и в Запорожье, что известно об уничтожении нового типа украинской системы ПВО?

Какие цели ВС РФ поразили под Харьковом

В Харькове в ночь на 7 апреля под ударом оказались объекты инфраструктуры. Украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что загорелся нефтеперерабатывающий завод, а также была поражена электроподстанция.

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в районе аэропорта Харькова была уничтожена система ПВО неизвестного типа.

«Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами. <...> Это что-то новое. Раньше стреляли из пулеметов и что-то потяжелее, сегодня еще один вид добавился. Стрельба громкая, размеренная, разрывы в небе. Подозреваю, что европейская зенитная система какая-то, но, судя по взрыву, „Герань“ так и не сбили», — рассказал он со ссылкой на своих товарищей по подполью.

Источники отмечают также, что в этом районе могло находиться расположение ВСУ: «Регулярно пикап с крестами можно было видеть, выезжающий или въезжающий с Гагарина в ту сторону».

Кроме того, поступают подтверждения произошедшего ранее успешного удара по ракетной установке ВСУ в городской черте Харькова.

«Второй машиной, ехавшей за РСЗО „Ураган“ в Харькове, была пусковая установка ЗРК IRIS-T немецкого производства», — пишет Telegram-канал «Изнанка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: ДСНС Украины

Что известно о пожарах в Одессе

В ночь на 7 апреля серия мощных взрывов была слышна на территории Одессы. Информацию об ударе подтвердили представители ВСУ. По их заявлениям, после ударов в городе началось несколько пожаров.

Начальник пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк подтвердила в эфире телеканала «Рада», что после взрывов в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура.

Telegram-канал «Типичная Одесса» уточняет, что один из прилетов пришелся по нефтегавани.

Координатор подполья Лебедев рассказал РИА Новости о результатах действий подпольщиков: в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита поселки Авангард, Хлебодарск и войсковая часть А1620 в Авангарде сейчас без света.

«Работа проведена красиво, горело ярко», — заявил Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще наносили удары ВС РФ на Украине

В результате атаки беспилотников повреждения также получили несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровской области.

Глава украинской военной администрации в Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале подтвердил удары ВС РФ по инфраструктурным объектам. Конкретные объекты не называются.

Aif.ru со ссылкой на свои источники пишет, что ударом ВС РФ на Авдеевском направлении уничтожена дамба через реку Дурную в районе населенного пункта Уманское. Кадры с уничтоженной дамбой появились в Сети. ВСУ использовали объект для переброски резервов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

ВСУ просят оружие для срыва наступления ВС РФ: новости СВО на утро 7 апреля

Мобилизация без тормозов? Как Зеленский «вылечил» украинских мужчин

ГУР готовится, США помогают: будет ли новая атака на Крымский мост?