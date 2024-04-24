Харьков больше не способен вырабатывать электричество Харьков перестал генерировать электроэнергию из-за разрушения инфраструктуры

Фото: МЧС Украины

Город Харьков на северо-востоке Украины больше не способен самостоятельно генерировать электричество, заявил в эфире украинского телеканала «Рада» мэр Игорь Терехов. По его словам, такая ситуация связана с серьезным повреждением местной энергетической инфраструктуры.

Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению, — признал украинский чиновник.

Терехов напомнил, что в результате ударов в Харькове не осталось рабочих трансформаторных подстанций и тепловых электростанций. Энергоснабжение города обеспечивается за счет других регионов. При этом в харьковской энергосистеме по-прежнему сохраняется серьезный дефицит.

Есть определенный дефицит, он, к сожалению, большой, поэтому были введены графики отключения, — заявил мэр.

Ранее Терехов заявил о повреждении газопровода в Шевченковском районе Харькова. По словам главы города, в результате во всем районе было отключено газоснабжение.

Также ранее координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил об ударе российских войск по Харькову. Он заявил о повреждении общежития, где находились украинские военные. Минобороны России не комментировало данную информацию.