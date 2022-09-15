Хаос и смерть: в ФРГ спрогнозировали последствия блэкаута для одного района FAZ предрекла гибель свыше 400 человек за 96 часов и хаос в ФРГ при блэкауте

Фото: shutterstock

В случае блэкаута в Рейнгау-Унтертаунусе (район на западе Германии) за первые четыре дня может погибнуть до 400 человек, такое мнение выразил журналист Оливер Бок в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Это больше чем 400 смертей за первые 96 часов. Таков сценарий на случай обширного и продолжительного отключения электроэнергии в Рейнгау и Унтертаунусе, — написал Бок.

Обозреватель предполагает, что в случае полного отключения электричества наступит весьма печальный сценарий. Через два часа после блэкаута выйдут из строя большинство охранных и пожарных сигнализаций, через восемь часов — средства связи аварийно-спасательных служб, а через 24 часа прекратят работу первые очистные сооружения. Кроме того, начнется массовый падеж скота, отмечает Бок.

После того как электроэнергия будет отсутствовать более четырех дней, начнутся грабежи и пожары, ущерб от которых может составить более €200 млн. Со временем также выйдут из строя стационарные телефоны, интернет, затем мобильная связь и цифровое радио, на заправках кончится бензин, после чего остановится работа системы электронных платежей, уверен публицист.

В начале сентября глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил немцев о том, что, если власти Германии не продлят работу трех местных атомных станций, страну будет ожидать блэкаут. По его словам, тотальное отключение электричества может произойти уже в начале 2023 года.