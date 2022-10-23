Handelsblatt: Германия отменяет проекты по перевооружению армии

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

Танк Leopard 2A7

Власти Германии массово отменяют проекты по перевооружению бундесвера, пишет Handelsblatt со ссылкой на знакомы с ситуацией источник. Отмечается, что причиной подобных действий стала высокая инфляция и последующее подорожание плановых покупок. О том, можно ли восстановить эти проекты в будущем, источники не сообщают.

Учитывая, что многие проекты рассчитаны на пять-семь лет, инфляция в этом измерении создает серьезную финансовую проблему, — заявил собеседник издания.

В частности, правительство ФРГ отказалось от третьего транша корветов K130, самолетов с системами радиоэлектронной борьбы Eurofighter, а также от новых фрегатов и самоходных гаубиц, которые планировалось заказать вместо отправленного на Украину оружия.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц вновь отказал Украине в предоставлении танков Leopard 2. Он сообщил, что власти ФРГ не планируют поставлять это вооружение Киеву без согласования с партнерами на Западе.

При этом Шольц подчеркнул, что благодаря усилиям ФРГ на Украину были поставлены более сотни танков из других стран. Также он заявил, что на «территории Украины существует логистика, запчасти и боеприпасы для танков российского и постсоветского производства».