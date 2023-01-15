Handelsblatt: генсек НАТО торопит Германию с отправкой танков на Украину

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг усиливает давление на Берлин, чтобы он быстрее решил вопрос с поставкой танков Leopard 2 Киеву, пишет Handelsblatt. По данным агентства, глава Альянса подчеркнул, что поддержка Украины оружием приблизит завершение конфликта.

Мы находимся в критической фазе военного столкновения. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое ей для победы, — цитирует Столтенберга издание.

Глава НАТО также добавил, что приветствует решение США и Германии о поставках Украине БМП, а также намерение Франции помочь Киеву легкими танками.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предположил, что на Германию будут давить в вопросе снабжения украинской армии танками. По его словам, правительство ФПГ не горит желанием делиться с Киевом этим видом боевой техники, но его могут вынудить к этому США, поскольку Пентагон высказался за такие поставки.

Глава немецкой компании по производству вооружений Rheinmetall Армин Паппергер ранее заявил, что танки Leopard могут быть переданы украинской армии не раньше 2024 года, даже если соответствующее решение будет принято в ближайшее время. По его словам, на подготовку танков к боевым действиям необходимо длительное время.