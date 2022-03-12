Handelsblatt: Европа раскололась из-за финансирования оборонных расходов

Участники саммита ЕС в Версале не смогли договориться по проблеме финансирования оборонительных проектов, сообщает немецкая газета Handelsblatt. Лидеры Европейских стран не нашли общий язык касательно вопроса, за чей счёт должны покрываться оборонные расходы.

Встреча проходила на фоне украинского кризиса, обсуждались вопросы присоединения Киева к ЕС, оборона и санкции против России. По её итогам было опубликовано коммюнике, в котором стороны сошлись на «значительном повышении» военных расходов для «более эффективной защиты граждан».

Однако произошли разногласия в вопросе финансирования, который до сих пор остаётся открытым. Позиция президента Франции Эммануэля Макрона заключалась в том, чтобы оборонные расходы покрывались за счёт общего долга ЕС. С ним не согласился премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Подобные виды расходов должны в первую очередь осуществляться из национальных бюджетов, — заявил председатель правительства Нидерландов.

Издание отмечает, что у Евросоюза нет единой армии и оборонной отрасли, а совместный военно-промышленный комплекс мог бы снизить расходы.

Ранее журналист Маркус Беккер написал в немецком еженедельнике Spiegel, что чем сильнее ужесточаются санкции против России, тем больше трещин в ЕС. По мнению автора, на прошедшем саммите Евросоюза в Версале главы стран должны были прийти к общему мнению по санкциям против РФ и членству Украины в ЕС. Однако этого, как считает Беккер, не произошло.