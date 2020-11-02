Хакеры взломали сайт Конституционного суда Украины

https://static.news.ru/photo/f7dddcae-1d21-11eb-a854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка/facebook.com

Пресс-секретарь Конституционного суда Украины Марьяна Гайовская сообщила о взломе сайта суда.

Нам взломали сайт, — сказала она.

Гайовская отметила, что специалисты стараются возобновить работу сайта, передаёт агентство «Украинские новости». В настоящий момент портал функционирует в нормальном режиме.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей главному закону страны большую часть норм закона президента страны Владимира Зеленского «О предотвращении коррупции». Речь идёт, в частности, о необходимости публикации чиновниками электронных деклараций и их проверки. 29 октября глава государства заявил, что Киев лишится финансирования со стороны Запада из-за решения суда по антикоррупционному законодательству.

В ответ Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о роспуске Конституционного суда. Как ранее писал NEWS.ru, ни в полномочия президента, ни в полномочия парламента вопрос роспуска Конституционного суда не входит по конституции страны. Эта инициатива уже вызвала обеспокоенность в Венецианской комиссии Совета Европы. Она направила в Киев своё обращение.