Хакеры взломали сайт Конституционного суда Украины

Пресс-секретарь Конституционного суда Украины Марьяна Гайовская сообщила о взломе сайта суда.
Нам взломали сайт, — сказала она.
Гайовская отметила, что специалисты стараются возобновить работу сайта,
27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей главному закону страны большую часть норм закона президента страны Владимира Зеленского «О предотвращении коррупции». Речь идёт, в частности, о необходимости публикации чиновниками электронных деклараций и их проверки. 29 октября глава государства заявил, что Киев лишится финансирования со стороны Запада из-за решения суда по антикоррупционному законодательству.
В ответ Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о роспуске Конституционного суда. Как ранее писал NEWS.ru, ни в полномочия президента, ни в полномочия парламента вопрос роспуска Конституционного суда не входит по конституции страны. Эта инициатива уже вызвала обеспокоенность в Венецианской комиссии Совета Европы. Она направила в Киев своё обращение.