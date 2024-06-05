Хакеры взломали сайт компании, связанной с ремонтом Leopard для Украины El Periódico: взломан сайт компании, связанной с восстановлением танков Leopard

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Хакеры взломали сайт подразделения оборонного подрядчика, который связан с восстановлением танков Leopard для последующей передачи Украине, сообщает El Periódico. По данным испанской газеты, кибератака затронула сервер предприятия. За этим может стоять хакерская группа NoName, уточнили журналисты.

Веб-сайт действительно не работает, хотя они все еще расследуют причину и не подтвердили факт кибератаки, — сообщили авторы публикации со ссылкой на источники.

Речь идет о странице General Dynamics European Land Systems — материнской компании Santa B rbara Sistemas. В результате атаки могут быть разрушены веб-сайты, а запросы будут умножены на тысячи.

В НАТО ранее пригрозили пятой статьей устава, если произойдет кибератака на одну из стран Североатлантического альянса. Соответствующий пункт подразумевает ответ всех государств военного блока на атаку любой страны-участницы.

В Германии хакеры за неделю до выборов в Европарламент атаковали сайт Христианско-демократического союза. В МВД ФРГ уточнили, что очень серьезно относятся к инциденту. Ведомство сообщило о расследовании, к которому подключились федеральные ведомства по охране конституции и по безопасности информационной техники. Однако информации об утечке данных не появилось.