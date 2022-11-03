Хакеры взломали Instagram главкома ВСУ Залужного

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Валерий Залужный

Хакеры взломали Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) главкома ВСУ Валерия Залужного. В описании страницы в соцсети была размещена ссылка на Telegram-канал хакера «Джокер ДНР». Там же в канале появилось сообщение, подтверждающее причастность хакера ко взлому аккаунта. На аватаре Залужного установили фото российского президента Владимира Путина верхом на медведе.

Даже Главнокомандующий ВСУ генерал Залужный подтвердил, что мои хакеры взломали DELTA. Главное, чтобы теперь Министерство обороны Украины признало ошибки, признало, что обманули американских партнеров и начали исправлять, — написано в канале.

1 ноября российский хакер, который называет себя Джокером ДНР, заявил о взломе программы управления войсками ВСУ, созданную в США. В программе DELTA указано расположение частей ВСУ, включая координаты техники и численность личного состава. Джокер ДНР также указал, что ВСУ хвастались иностранным ПО и смеялись над донецкими военнослужащими за использование бумажных карт, что стало одной из причин взлома.