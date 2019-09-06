https://static.news.ru/photo/5f42a90e-d0ae-11e9-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Forster/dpa/Global Look Press

Мощная кибератака на информационные ресурсы консервативной Австрийской народной партии (АНП) состоялась перед выборами в парламент.

Хакеры взломали базы данных для манипуляций с полученными сведениями, передаёт ТАСС .

АНП возглавляет Себастьян Курц, который является главным претендентом на пост канцлера Австрии. В штабе консерваторов отметили, что за последние месяцы они пережили уже несколько кибератак. Всё это время хакеры не раз взламывали базы, копировали и подделывали данные.

Целью хакеров было навредить нам и нашей демократии. Мощная атака хакеров на нашу инфраструктуру — это нападение не только на партию, но и на демократическую систему, — говорится в заявлении АНП.

Специалисты смогли проанализировать последствия нападений и их масштаб. Эксперты не исключают, что за атаками могут стоять спецслужбы.

АНП уже сообщила о нападениях хакеров в Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом. Прокуратура ведёт расследование, а правительство уже выразило серьёзную озабоченность из-за сложившейся ситуации.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии назначены на 29 сентября. Причиной стала публикация компрометирующего видео с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, который также являлся лидером Австрийской партии свободы (АПС).

В августе АПС сообщила о своём желании восстановить правительственную коалицию с АНП, которая распалась из-за скандального видео с участием Штрахе, писал News.ru.