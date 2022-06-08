Хакеры узнали о разногласиях Зеленского с ВСУ Хакер RaHDIt заявил, что между офисом Зеленского и украинскими военными возникли разногласия

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и руководством вооружённых сил страны стали возникать противоречия по поводу тактики ведения боевых действий, сообщил на условиях анонимности хакер RaHDIt. По его словам, которые цитирует РИА Новости, разногласия в основном связаны с необходимостью отступления украинских военных в ряде населённых пунктов, с чем верховный главнокомандующий категорически не согласен.

Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что этого ни в коем случае делать не надо, — сказал специалист.

Он пояснил, что из-за следования принципу «ни шагу назад» гибнет много бойцов ВСУ, а это лишь подрывает авторитет украинских политиков в войсках. Однако власти данные о потерях тщательно скрывают.

Эксперт добавил, что разные у них и точки зрения на боевые действия в районах Северодонецка и Лисичанска. По его словам военные считают, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое же руководство твердит, что это отрицательно повлияет на моральный дух в стране. Кроме того, власти не смогут объяснить, почему пришлось отводить войска, и надеются, что при поставках реактивных систем залпового огня они смогут как-то ситуацию изменить, заключил он.

Ранее представитель хакерской группировки RaHDIt сообщил, что экспертная оценка безвозвратных потерь украинской армии в 30–35 тысяч человек в ходе российской спецоперации очень близка к реальности. При этом он добавил, что официальное число убитых по данным Киева не превышает 100 человек в сутки, поскольку их семьям необходимо выплачивать деньги, которых в бюджете Украины нет.