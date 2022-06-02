Хакеры RaHDIt оценили потери ВСУ на Украине Хакеры RaHDIt назвали реальной оценку потерь ВСУ в 30-35 тысяч человек

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экспертная оценка безвозвратных потерь украинской армии в 30-35 тысяч человек в ходе российской спецоперации очень близка к реальности, но подтверждающие документы пока опубликовывать преждевременно, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки RaHDIt. По его словам, официальное число убитых по данным украинской стороны не превышает 100 человек в сутки, поскольку их семьям необходимо выплачивать деньги, которых в бюджете Украины нет.

У нас есть некоторые документы, пока их преждевременно публиковать и озвучивать конкретные цифры. Но я вам могу сказать, что цифры потерь там очень существенные. Насчет точности утверждать точно не могу, но они очень близкие к реальности, — сказал хакер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ежедневно теряет порядка 60–100 солдат, а количество раненых составляет около 500 человек в день. В свою очередь, военный эксперт Дмитрий Литовкин предположил, что СБУ элементарно перестала справляться с регулировкой потоков информации о потерях, и к их количеству возникает всё больше вопросов, на которые придётся отвечать президенту Украины.