Хакеры RaHDit обнародовали данные сотен операторов украинских дронов Хакеры RaHDit опубликовали данные более 1,2 тысячи операторов украинских БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группировка хакеров RaHDit обнародовала данные более 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины, сообщает РИА Новости. Среди прочей информации в общий доступ попала вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов в составе ВСУ.

Этот полк в Следственном комитете России считают причастным к атакам на аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях, в ходе которых погибли люди. Согласно данным, опубликованным хакерами, в полку служат ранее судимые мужчины. В частности, один из операторов БПЛА был осужден за насилие над детьми.

В прошлом году СКР заочно предъявил обвинение командиру 383-го полка полковнику Сергею Бурденюку из-за атак на российские аэродромы. Ему вменяют покушение на убийство двух и более лиц организованной группой, диверсию, а также убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Ранее хакеры взломали сайт подразделения оборонного подрядчика, который связан с восстановлением танков Leopard для последующей передачи Украине. Кибератака затронула сервер предприятия. За этим может стоять хакерская группа NoName. Речь идет о странице General Dynamics European Land Systems — материнской компании Santa Barbara Sistemas. В результате атаки может быть нарушена работа веб-сайтов компаний.