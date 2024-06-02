Хакеры попытались взломать сайт Христианско-демократического союза ФРГ DPA: хакеры совершили атаку на ресурсы Христианско-демократического союза ФРГ

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Неизвестные хакеры атаковали за неделю до выборов в Европарламент (начнутся в ФРГ 9 июня) ресурсы крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС), сообщило агентство DPA со ссылкой на МВД ФРГ. Там уточнили, что очень серьезно относятся к инциденту, к расследованию подключились федеральные ведомства по охране конституции и по безопасности информационной техники (BSI).

Пока неясно, произошла ли в итоге утечка данных. Представитель ведомства отметил, что масштабы кибератаки на этом этапе трудно оценить.

Но характер действий указывает на очень профессионального игрока, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что информация о шести тысячах онлайн-совещаний сотрудников Минобороны ФРГ, которые проводились на платформе WebEx, в течение нескольких месяцев находилась в открытом доступе. В Сети можно было найти расписание конференций, заявленные темы, имя организатора, но не записи переговоров. В связи с этим бундесвер решил временно отказаться от платформы и отключил свои аккаунты.

Кроме того, стало известно, что хакеры 7 мая получили доступ к данным бывших и действующих военнослужащих Великобритании. Они взломали сервера Минобороны страны, но пока их проникновение не признают масштабным. Известно, что хакеры получили доступ к платежным ведомостям и банковским реквизитам военнослужащих.