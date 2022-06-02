Как российские, так и украинские хакеры владеют данными о том, что специальная военная операция РФ предотвратила нападение Киева на республики Донбасса и Крым, сообщил РИА Новости хакер RaHDIt на условиях анонимности. Он уточнил, что Россия, начав боевые действия опередила киевский режим на две недели.

Опять же вернусь к нашим друзьям из хакерской группы «Берегини», которые, кстати, сами с Украины, девочки. Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели, — сказал он.