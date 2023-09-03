Хакеры опубликовали в Сети секретные данные о британских военных объектах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры опубликовали в Сети секретные данные о военных и разведывательных объектах Великобритании, сообщает издание Mirror. Так, в открытом доступе оказались документы, при помощи которых можно проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, а также в лабораторию химического оружия Porton Down.

Это потенциально может нанести очень серьезный ущерб безопасности некоторых из наших самых секретных сайтов, — заявил член Специального комитета палаты общин по обороне Кеван Джонс.

Издание отмечает, что материалы могли быть выложены хакерской группой LockBit, которую связывают с РФ. Они взломали базу данных Zaun, фирмы, которая производит ограждения для объектов максимальной безопасности. Помимо упомянутых данных хакеры получили сведения о тюрьмах строгого режима и важном для киберзащиты Британии военном объекте.

Несколько граждан России задержаны в Америке и Канаде по обвинению в киберрейдах.

Ранее хакеры, которые атаковали пять банков Чехии, потребовали остановить поддержку Украины. 30 августа у банков возникли технические неполадки.

До этого хакеры группы CyberTriad атаковали Академию военного искусства Польши и похитили секретные данные об оборонной системе страны. Предполагается, что злоумышленники могут быть связаны с Россией и Китаем. Хакеры украли конфиденциальные данные польской оборонной системы и зашифровали университетские компьютеры.