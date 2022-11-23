Хакеры опубликовали данные сотен курсантов академии СБУ

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Служба безопасности Украины

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») разместила на антифашистском портале «Немезида» данные более 400 курсантов академии Службы безопасности Украины (СБУ) и преподавателей, сообщает РИА Новости. В общий доступ попали номера телефонов, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, автомобильные номера и другая информация.

Наряду с этим хакеры опубликовали образовательные программы академии, списки учебных групп и сведения об успеваемости отдельных курсантов.

До этого RaHDit разместила в открытом доступе информацию о 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины. В том числе о тех, кто работает под прикрытием в различных странах.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки XakNet взломали сервера Минфина Украины. Им удалось добыть более свыше миллиона файлов электронного документооборота. Архив взломщики передали «куда надо» с целью исследования данных.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев предложил присваивать отечественным хакерам воинские звания и давать госнаграды.