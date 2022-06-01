Хакеры обнародовали данные о 700 сотрудниках СБУ Хакерская группа RaHDIt выложила в Сеть данные 700 сотрудников СБУ

Фото Служба безопасности Украины

Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Данные являются подлинными, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских спецслужб.

Группа RaHDIt ведёт информационный ресурс «Немезида», который 1 июня пополнился сведениями о кадровом составе СБУ. В Сеть выложены не просто фамилии сотрудников, но и их фотографии, номера телефонов и адреса проживания.

Кроме того, в RaHDIt узнали об увлечениях спецслужбистов Украины. Среди их предпочтений оказались азартные игры, свингерские вечеринки, а также нетрадиционные наклонности. Также в числе сотрудников СБУ выявлены украинцы, прежде судимые за незаконное употребление и приобретение наркотиков.

Ранее стало известно, что украинский вице-премьер Михаил Фёдоров заявил: Украина причастна к сотням кибератак против предприятий и компаний из России и Белоруссии. Он отметил, что Киев несёт ответственность за более 660 кибератак и DDoS-атак против российского и белорусского бизнеса.