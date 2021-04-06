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Европа

Хакеры атаковали Еврокомиссию

18:38, 06 апреля 2021

Европейская комиссия и несколько других институтов Евросоюза подверглись хакерским атакам, рассказал представитель ЕК.

Как писал NEWS.ru, ранее компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая может быть связана с Россией. Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов. Большинство из них входят в состав Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.

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