Хакеры атаковали Еврокомиссию

Европейская комиссия и несколько других институтов Евросоюза подверглись хакерским атакам, рассказал представитель ЕК.
Как писал NEWS.ru, ранее компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая может быть связана с Россией. Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов. Большинство из них входят в состав Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.