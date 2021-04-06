Хакеры атаковали Еврокомиссию

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, обнародовавший переговоры экс-президента страны Петра Порошенко с действующим президентом США Джо Байденом, опасается покушения на свою жизнь. Он утверждает, что некая группа лиц готовит его убийство и бывшего прокурора Константина Кулика.

Парламентарий уточнил, что в указанную группу входят британские граждане, имеющие отношение к компании KROLL Associates UK LTD. По его словам, она занимается корпоративными расследованиями и имеет силовое подразделение, выполняющее заказы...