https://static.news.ru/photo/4b137c10-e06c-11e9-89be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Компания Airbus стала жертвой кибератак. Преступники четыре раза за последние 12 месяцев проникали в сеть организации.

Хакеры действовали через системы подрядчиков корпорации, в том числе французской Expleo и английской Rolls-Royce, передаёт France Presse . Они хотели найти данные о двигателях для военного лайнера A400M и пассажирского самолёта A350.

Источники журналистов уверены, что злоумышленники действовали в интересах Китая.

Как ранее писал News.ru, аналитики RAND выпустили новый доклад, в котором утверждают: Россия осуществляла кибератаки на Украину и Черногорию с целью не допустить их интеграции с Евросоюзом и вступления последней в НАТО. По мнению американских экспертов, основная причина, по которой Россия распространяет дезинформацию и прибегает к услугам подконтрольных ей хакеров, — посеять сомнения внутри общества той или иной страны, чтобы продвинуть свою повестку или политические партии, симпатизирующие Москве.